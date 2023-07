AS kondigt volgende transfer al aan: 'Anderlecht heeft akkoord met Brentford en wil Canos snel voorstellen'

RSC Anderlecht is onder stoom. De Belgische recordkampioen kondigt dezer dagen op dagelijkse basis een transfer aan. Is ook de volgende nieuwkomer onderweg?

We schreven eerder al dat het transferdossier van Sergi Canos nieuw leven is ingeblazen. Maar volgens AS zit het dossier al een pak verder dan we allemaal hadden gedacht.

Volgens de Spaanse krant hebben RSC Anderlecht en Brentford FC een akkoord gevonden over de transfer van de winger. Al moet paars-wit Canos zelf nog overtuigen.

Niet naar Valencia?

Maar ook die onderhandelingen gaan de goede richting uit. Temeer omdat Valencia CF - de Spanjaard verkoos aanvankelijk een terugkeer naar zijn thuisland - de centen niet heeft om door te drukken.