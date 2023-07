Het is verrassende JPL-club menens: done deal, speler van Manchester City vervoegt de rangen

Westerlo blijft actief op de transfermarkt. Het heeft nu zelfs een deal met Manchester City weten te vervolmaken.

Westerlo legde de afgelopen weken miljoenen op tafel voor Jordan Bos (1,3 miljoen euro) en Matija Frigan (5,5 miljoen euro). Maar de honger van de Kemphanen is duidelijk nog niet gestild, want ze blijven zich roeren.

Terwijl er met Roma werk wordt gemaakt van de definitieve overgang van huurling Bryan Reynolds, is er nu alvast Adedire Mebude.

De 19-jarige Schotse linksbuiten van Manchester City stond ook in de belangstelling van onder meer AZ, maar komt wel degelijk naar het Kuipje. Hij tekende er meteen voor vier seizoenen.

Adedire Mebude is Schots jeugdinternational en vorig seizoen bij de beloften van Manchester City was hij goed voor 14 goals en 15 assists in 34 wedstrijden.