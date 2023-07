Opnieuw bewezen: John Textor durft alles

Gewezen RWDM-coach Vincent Euvrard weet nu ook hoe John Textor werkt. De Amerikaanse zakenman durft alles, zoveel is duidelijk.

RWDM had afgelopen weekend de voorbereiding prima afgerond met een zege tegen Olympique Lyon. En dat was geen B-ploeg, wel integendeel.

Alles rustig dus in Molenbeek. De Brusselaars konden met vertrouwen naar het nieuwe seizoen toekijken. Maar misschien vond John Textor het wel té kalm.

Euvrard & co buiten

Waarop hij prompt een persbericht de wereld instuurde, waarin stond dat de hele staf een week voor de start van de competitie de deur werd gewezen. Met onmiddellijke ingang.

Het is niet het eerste gevalletje of relletje in en rond het Edmond Machtensstadion. Zo werd een maand geleden clubicoon en voorzitter Thierry Dailly ook al naar buiten gewerkt.

Het toont aan dat John Textor tot alles in staat is, op gelijk welk moment. Onvoorspelbaar is het zeker en vast, dat heeft ook Jean-Michel Aulas bij Lyon mogen ondervinden.

De manier waarop bij Lyon met Aulas werd omgegaan na 36 jaar en 50 titels - daarbij de heel succesvolle vrouwenploeg meegerekend - is stuitend. En dat lijkt nu ook in Molenbeek aan het gebeuren.

En dan posteert Textor zijn eigen mannetjes, waaronder de Braziliaanse coach die nu op weg is naar Molenbeek. De supporters hebben het maar te slikken.