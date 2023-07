Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Sykes - Sorloth

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 26/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Sykes - Sorloth

Union in de problemen! Totale leegloop dreigt deze zomer

Union kende al een moeilijke transferzomer. Zo zien ze sterkhouder na sterkhouder vertrekken. Mogelijk komt daar nu nog één bij. (Lees meer)

OFFICIEEL: Voormalige aanvaller van KAA Gent mag het mooie weer gaan maken in Spanje

Een half seizoen konden we er in België van genieten, maar nu gaat hij het mooie weer maken in Spanje. (Lees meer)