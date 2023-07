Eupen wil zwaar uitpakken: 'Chelsea-speler van 9 miljoen euro op weg naar de Oostkantons'

Volgens transferspecialist Fabrizio Romano staat Eupen namelijk dicht bij een huurovereenkomst met Chelsea en de Amerikaanse doelman Gabriel Slonina (19). Het toptalent moet er aan speelminuten komen.

Chelsea betaalde in augustus vorig jaar zo'n 9 miljoen euro voor Slonina aan zijn Amerikaanse club Chicago, waar hij nog tot eind vorig jaar speelde. Daarna ging hij naar Engeland en speelde daar acht matchen bij het B-elftal van Chelsea.

Bij Eupen zal de Amerikaan, die begin januari ook al zijn debuut maakte bij de Amerikaanse nationale ploeg, één jaar op huurbasis spelen volgens Romano. Daarna gaat de Slonina normaal gezien terug naar Chelsea, waar ze in de toekomst nog altijd rekenen op het Amerikaanse talent.

EXCL: Belgian side KAS Eupen closing in on deal to sign Gabriel Slonina on loan from Chelsea, here we go soon 🔵🇺🇸



🇧🇪 Understand agreement on the verge of being reached on one-year loan valid until June 2024.



Slonina will play regularly and he’s key part of #CFC future plans. pic.twitter.com/62Arj4Jhg4