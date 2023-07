Fredberg moet iets uitklaren: "Ik zit daar niet met een afstandsbediening"

Jesper Fredberg heeft er al drukke weken opzitten en gaat bijlange nog niet op zijn lauweren rusten. Voor al wie er zich zorgen over maakt: hij zoekt nog een creatieve middenvelder om de blessure van Yari Verschaeren op te vangen. Intussen moest hij ook wel nog iets uitklaren.

Fredberg is nauw betrokken bij de kern. Tijdens wedstrijden staat hij via een oortje ook in contact met de bank. Maar de Deen moeit zich niet met de beslissingen van zijn landgenoot, Brian Riemer.

De CEO Sports wil weten wat er speelt in de groep en wil ook helpen. "Ik begrijp dat jullie de indruk krijgen dat ik tussenbeide kom, maar dat is niet het geval", legt Fredberg uit bij Sporza.

"Tijdens de wedstrijd vorm ik een extra paar ogen voor de staf. Vanuit de tribunes zie je soms zaken die je naast het veld niet ziet. Het zou dom zijn als ik iets zie en het niet zou signaleren. Maar ik zit daar niet met de afstandsbediening van Brian. Brian doet zijn ding naast het veld, hij neemt de beslissingen."