Marktwaarde boven de vijf miljoen euro: 'Overmars schakelt snel en heeft volgende topaanwinst beet'

Calvin Stengs kon Antwerp uiteindelijk niet overtuigen om te 'blijven', maar Marc Overmars heeft ondertussen wel al een ander stevig dossier in huis gehaald. En zo halen ze bij The Great Old toch opnieuw een slag(je) thuis.

Antwerp haalde al de 16-jarige George Ilenikhena en met Jacob Ondrejka (20) en Senne Lammens (20) kwam er nog meer jong volk de rangen versterken. Nu kiezen ze ook voor wat meer ervaring. De polyvalente aanvaller Chidera Ejuke gaat eerstdaags zijn deal officialiseren bij Antwerp. Vrijdag werd hij al medisch gekeurd. © photonews Ejuke is een 25-jarige Nigeriaanse aanvaller, die vooral als linksbuiten speelde de voorbij jaren. Toch kan hij ook rechts én centraal zeker uit de voeten. Blessure vorig seizoen Door de oorlogssituatie in Rusland kan hij transfervrij overkomen van CSKA Moskou. En daar lijkt hij wel degelijk gebruik van willen gaan maken. Ejuke trok in 2020 voor 12 miljoen euro van Heerenveen naar CSKA Moskou, waar hij 10 keer scoorde in 65 wedstrijden. Vorig jaar werd hij verhuurd aan Hertha Berlijn, maar door een knieblessure speelde hij niet heel vaak. In 21 matchen gaf Ejuke drie assists, scoren lukte niet.