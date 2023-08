Anderlecht-top wil talent absoluut niet zien vertrekken en wil ver gaan om hem te houden

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat Mario Stroeykens twijfelt aan zijn toekomst bij Anderlecht. De 18-jarige aanvaller begint aan zijn derde seizoen in de A-kern, maar had gedacht nu al verder te staan.

Stroeykens kwam onder Vincent Kompany al boven water. Hij debuteerde in het seizoen 2020-2021 en kreeg gestaag toch meer speeltijd. Vorig seizoen kwam hij in 41 matchen in actie, goed voor zo'n 42 minuten gemiddeld per match.

Zelden krijgt hij echter een basisplaats of twee wedstrijden op rij in het startende team. En dat is de grootste reden voor zijn twijfel om te verlengen. Is zijn polyvalentie een nadeel? "Hij kan op heel veel posities voor ons spelen", zei Brian Riemer daar vrijdag over.

Maar zo'n stoplap is makkelijk om op de bank te hebben, want hij kan de plaats van een viertal spelers innemen als het moet. En dat etiket wil hij niet opgeplakt krijgen. Het is dus aan Jesper Fredberg om hem te overtuigen.

"Jesper werkt er heel hard aan", aldus Riemer. "We willen hem hier houden, want hij heeft heel veel kwaliteiten. Hij heeft niet lang meer op zijn contract en we willen hem absoluut niet zien vertrekken."

Daarom ook dat de cijfertjes op zijn contract serieus aangepast worden. Om te tonen dat ze toekomst in hem zien en ook dat hij in de ogen van de Denen een toekomstige basisspeler is. Genoeg om hem te overtuigen?