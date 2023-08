Bij Anderlecht (tijdelijk) vertrokken speler zegt nu uit te kijken naar tiki-taka voetbal

Een bij Anderlecht vertrokken speler hoopt om nu terug meer van de speelwijze te genieten. Het gaat om Ishaq Abdulrazak, pas door paars-wit uitgeleend aan BK Häcken.

De 21-jarige Nigeriaan geeft op de site van zijn nieuwe ploeg zijn eerste indrukken. "Ik heb vanuit België al verschillende wedstrijden van BK Häcken gezien. Het speelt heel mooi voetbal, zowat tiki-taka. Ik kijk er naar uit om daar deel van uit te maken."

Opvallend, aangezien het net in het DNA van Anderlecht zit om champagnevoetbal na te streven. Al dateren de beste tijden van eventjes geleden. In elk geval heeft Abdulrazak zelf in zijn eerste jaar bij de Brusselaars niet het niveau mee naar omhoog kunnen tillen. Hij speelde vaker bij de Futures dan in het eerste elftal.

Nu genieten van combinatievoetbal

Desalniettemin hoopt de jonge middenvelder bij Häcken te genieten van fris combinatievoetbal. "Ik denk wel dat we daar mee door zullen gaan. Vorig seizoen speelden ze ook al fantastisch."