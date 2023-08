Het eerste contact tussen Club Brugge en Anderlecht over Rits is achter de rug en... de standpunten van beide topclubs zijn even opvallend als duidelijk

Mats Rits is op weg naar RSC Anderlecht. Al moet de Belgische recordkampioen wel nog langs Club Brugge passeren. En Vincent Mannaert is niét van plan om solden te houden.

Of beter gezegd: Vincent Mannaert is niet van plan om solden te houden voor RSC Anderlecht. Voor een buitenlandse club had Club Brugge de onderhandelingstafel bij wijze van spreken opgedekt met het mooiste servies, maar dat zal niet gebeuren.

Volgens onze informatie is het eerste (informele) onderhoud tussen Club Brugge en Anderlecht reeds achter de rug. Ondanks de tegenstrijdige berichtgeving klopt het dat blauw-zwart vijf miljoen euro heeft gevraagd om Rits te laten vertrekken.

Maar dat zal niét gebeuren. Mannaert probeert op die manier de onderhandelingen leven in te blazen. Ook Fredberg gaf meteen aan dat zo’n bedrag geen optie is. Zonder transfer wandelt Rits in juni immers gratis de poort van het Jan Breydelstadion uit.

Twee à drie miljoen?

Anderlecht is bereid om een bedrag tussen twee en drie miljoen euro op te hoesten voor de 30-jarige middenvelder. Voor het loon van Rits wil paars-wit wél dieper in de buidel tasten. Naar verluidt kan hij in Brussel meer verdienen dan in Brugge.