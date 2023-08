MLS-ploeg maakt Club Brugge-transfer wereldkundig: 17-jarige kost flinke duit

Granados is ook Spaans jeugdinternational en speelde voor Orlando City B. Hij speelde al een tijdje voor de jeugdploegen van de MLS-ploeg en maakt nu de overstap naar Europa.

Met de transfer zou nog een stevig bedrag gemoeid zijn. Club zou naar verluidt 1,36 miljoen euro op tafel gelegd hebben voor de creatieve middenvelder.

NEWS: Orlando City B has transferred midfielder Alejandro Granados to @ClubBrugge.



Thank you, Alejandro, for your time in purple and best of luck!