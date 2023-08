"Geen kampioenenploeg, Antwerp is nog slechter dan Anderlecht": één zwaluw maakt de lente niet

Royal Antwerp FC maakte heel wat indruk tegen KV Kortrijk. Het won uiteindelijk met 6-0 en maakte zo komaf met bakken kritiek.

Vorige week werd nog verloren op bezoek bij RSC Anderlecht, met als gevolg dat het hele land in rep en roer stond. De analyses waren dan ook vernietigend.

"Antwerp is geen kampioenenploeg. Ze zijn nog slechter dan Anderlecht", was Jan Mulder helder in zijn analyse bij Het Laatste Nieuws.

© photonews

Volgens Mulder en Degryse was Antwerp allesbehalve klaar voor de play-offs van de Champions League. Die worden eind augustus gespeeld.

Zwaluw

Neen, één zwaluw maakt de lente niet. Dus ook de 6-0 overwinning tegen Kortrijk is niet meteen een reden tot euforie richting Champions League.

Maar omgekeerd was één mindere prestatie niet meteen een reden om ze helemaal af te maken. Of hoe uitspraken snel kunnen keren.