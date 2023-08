Bondsparket spreekt zware straf uit voor Dreyer, Anderlecht kan nog verzet aantekenen (en zal dat waarschijnlijk doen)

Het parket van de KBVB heeft een effectieve schorsing van twee wedstrijden voorgesteld voor Anderlecht-aanvaller Anders Dreyer, na zijn enkeltackle tegen STVV zondag. Charleroi-middenvelder Marco Ilaimaharitra dreigt drie matchen aan de kant te moeten blijven.

De Deense winger van Anderlecht werd zondag naar de douches gestuurd voor een stevige tackle op de enkel van STVV-middenvelder Eric Junior Bocat. Ref Boterberg deelde eerst geel uit, maar na VAR-tussenkomst veranderde hij zijn beslissing.

Voor het bondsparket was het duidelijk dat de fysieke integriteit van Bocat in gevaar werd gebracht, en moet Dreyer nu op het strafbankje. Naast de twee speeldagen schorsing, vraagt het parket ook 2.000 euro boete.

Ngoy

Later op de dag vielen er nog twee rode kaarten in de JPL, in de Waalse derby. Daarbij was Nathan Ngoy van Standard als eerste aan de beurt. In de 87e minuut trok hij de doorgebroken Charleroi-aanvaller Oday Dabbagh neer, en voorkwam hij zo een grote doelkans. Voor Ngoy vraagt het bondsparket een match schorsing met uitstel en 500 euro boete.

Ilaimaharitra

Ook Marco Ilaimaharitra kwam met rood in het boekje. In de 93e minuut van de beladen match had hij volgens het scheidsrechterverslag een fout van Zinho Vanheusden (Standard) moeten ondergaan. Scheidsrechter Nicolas Laforge zag de fout, maar gaf voordeel aan de Zebra's. Terwijl het spel verderging, deelde Ilaimaharitra een trap uit op de enkels van de Rouche. Opnieuw werd een gele kaart na VAR-consultatie een rode, aangezien het duidelijk werd dat de trap volledig vrijwillig was. Drie speeldagen effectief en 3.000 euro boete zijn de voorstellen van het bondsparket.

Als de voorstellen niet geaccepteerd worden door spelers en clubs, komen de dossiers door de feestdag dinsdag uitzonderlijk woensdag voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal.