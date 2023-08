Keert Slimani nog terug bij Anderlecht? Riemer ziet alvast één duidelijk obstakel

Anderlecht haalde al heel wat aanwinsten deze zomer. Tot een verlenging van het contract van Islam Slimani (35) kwam het echter nog niet.

Met Kasper Dolberg en Luis Vazquez haalde Anderlecht deze zomer al twee spitsen, terwijl ook Benito Raman nog bij Anderlecht is. Een nieuw contract voor Islam Slimani, in de tweede helft van het seizoen trefzeker was voor Anderlecht, lijkt dan ook geen prioriteit.

Brian Riemer kreeg op zijn wekelijkse persconferentie een vraag over Slimani, maar echt een duidelijk antwoord gaf hij niet. "Ik hou van Slimani, hij had een enorme meerwaarde voor mij", citeert La Dernière Heure de Deen.

"Het is een vraag voor Jesper (Fredberg, nvdr.). We hebben momenteel drie spitsen in onze selectie. Maar we staan altijd open voor goede spelers, en Slimani is er één. Ik zeg geen ja, maar zeker ook geen nee", zei Riemer nog. Maar volgens La Dernière Heure is de kans wel klein dat Slimani nog een contract zal tekenen bij Anderlecht.