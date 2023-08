Felice Mazzu spreekt klare taal over feit of terugkeer naar Genk hem iets doet

Felice Mazzu staan er twee gevoelige uitwedstrijden op het programma. De trainer moet met Sporting Charleroi twee ex-werkgevers van hem bekampen.

Zondag is Felice Mazzu met Sporting Charleroi te gast in de Cegeka Arena. De week erop trekt hij met de Carolo’s naar RSC Anderlecht. Twee weekends, twee ex-werkgevers van hem. Of het bijzonder is voor hem, daar is Mazzu vrij kort over.

“Ik ben niet bezig met het verleden of zaken die achter me liggen. Mijn heden en toekomst is Charleroi, da's het enige wat telt”, klinkt het in Het Belang van Limburg over de 21 matchen die hij Genks trainer was in het seizoen 2019-2020.

De moeilijke periode van Genk betekent volgens Mazzu niks in het voordeel van Charleroi. “We zullen mentaal sterk moeten zijn. Genk kan een compleet andere ploeg opstellen zondag zonder kwaliteit te verliezen. Dat ze al dubbel zoveel matchen dan ons speelden, maakt dan ook niet uit.”

Mazzu wil vooral dat zijn ploeg controle probeert te houden over de match. “Tegen een ploeg als Genk moet je elke kans die je krijgt, kunnen benutten. En tegelijkertijd mogen we onze organisatie achterin niet uit het oog verliezen.”