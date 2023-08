Charles De Ketelaere kent een fantastisch debuut bij Atalanta en is direct de grote held

Afgelopen woensdag werd de transfer van Charles De Ketelaere van AC Milan naar Atalanta officieel. Vandaag maakte hij zijn debuut en hij kroonde zich direct tot matchwinnaar.

De Ketelaere begon op de bank bij Atalanta, maar met de rust mocht hij invallen voor Zapata. Hij liet zich direct opmerken met een schot op de lat dat spijtig genoeg voor hem over het doel ging. De eerste keer dat hij zijn klasse liet zien bij zijn nieuwe club.

De Rode Duivel was heel gretig aan het spelen en dit loonde. In de 84ste minuut maakte hij het enigste doelpunt van de wedstrijd. Via Ruggeri kwam de bal bij De Ketelaere die hem maar moest intikken. Zo was hij tijdens zijn debuut direct de matchwinnaar.

Hetgeen was niet lukte bij AC Milan lukt hem direct tijdens zijn debuut. Namelijk een doelpunt maken. Atalanta huurt de aanvallende middenvelder van AC Milan voor drie miljoen euro. Ze hebben een aankoopoptie van 22 miljoen euro plus vier miljoen euro aan bonussen.