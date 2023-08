Wordt situatie onhoudbaar in Genk? Pijnlijke wissel maakt duidelijk dat winteraankoop het verkorven heeft

Op 31 januari 2023 troefde Racing Genk Anderlecht af in de zoektocht naar een nieuwe spits. De imposante Toluwase Arokodare moest Paul Onuachu vervangen bij de Limburgers. Maar ondertussen lijkt de Nigeriaan het helemaal verkorven te hebben.

De ene grote Nigeriaan is de andere niet

De boomlange 22-jarige Nigeriaan heeft een imposant figuur en de vergelijking met Onuachu was wegens zijn lengte nooit ver weg. Maar overtuigen kon Arokodare nog niet.

Bij zijn debuutwedstrijd wist hij meteen te scoren tegen AA Gent maar daarna volgde blessureleed dat hem bijna het ganse seizoen bleef achtervolgen. In de play offs wist hij nog te scoren tegen Antwerp maar we weten allemaal hoe die wedstrijd eindigde.

Dit seizoen was Arokodare goed voor twee kopbaldoelpunten tegen Servette in de voorronde van de Champions League maar verder is het vooral heel mager wat hij laat zien. In de competitie stond hij tegen Charleroi voor het eerst dit seizoen aan de aftrap in de Jupiler Pro League nadat hij de voorbije drie wedstrijden telkens was ingevallen. Scoren lukte hem evenwel nog niet.

Frustrerende wedstrijd

Tegen Charleroi werd pijnlijk duidelijk dat hij in het spel niet kan brengen wat Vrancken van hem verwacht. Hij werd in de 16 amper gevonden door zijn ploegmaats en zag zijn dribbels vaak stranden nog vooraleer hij gevaarlijk kon zijn. Eén schot wist hij op doel af te vuren, vanuit een onmogelijke hoek.

© photonews

Vooral het feit dat Genk al enkele weken aan het onderhandelen is met Southampton over een terugkeer van Paul Onuachu zorgt ervoor dat de Genkse fans ongeduldig worden. Er moet snel terug een killer komen en het liefst van al ex-Gouden Schoen Onuachu.

Juichende fans

Dat Arokodare het verkorven heeft bij de fans werd zondagnamiddag pijnlijk duidelijk bij zijn wissel. Toen zijn naam werd afgeroepen om af het veld te komen, klonk er namelijk gejuich vanuit de tribunes. Het gejuich nam toe toen Oyen enkele seconden later als zijn invaller werd genoemd maar dat gejuich bij de fans moet bij Arokodare ongetwijfeld zijn binnengekomen.