Cisse Sandra verklaart waarom hij naar Nederland trekt: "De trainer vertelde me dat ze de combinatie van die twee kwaliteiten nog misten"

Cisse Sandra ruilt Brugge voor een jaartje in voor Rotterdam. Bij Excelsior wil hij verder groeien, minuten maken en sterker terugkeren. De aanvallende middenvelder sprak over zijn transfer op de website van zijn nieuwe club.

Sandra zag Excelsior afgelopen weekend al live een punt pakken tegen Ajax. "Ik heb daar een heel positief gevoel aan overgehouden. Ik zag veel kwaliteit, toch tegen een tegenstander als Ajax. Mooi dat ze het resultaat hebben vastgehouden. Ik was ook blij met de sfeer die in het stadion hing. Echt een gezellige en familiare sfeer. Ik kijk ernaar uit om hier zelf te spelen."

Sandra weet dat hij bij Club moeilijk aan speeltijd zou geraken dit seizoen. "Excelsior biedt mij een goed podium aan om mezelf te tonen", verklaart hij zijn keuze. "Na de gesprekken die ik heb gevoerd, voelde ik me direct heel goed hier. De trainer vertelde over de speelstijl, wat ze verwachten van spelers en hoe ze mij daarin zien. Ze vinden mij daar goed bij passen en daardoor was ik snel overtuigd."

Sandra brengt alvast zijn techniek en vista mee naar Rotterdam. "Tijdens de gesprekken vertelden ze dat ze juist een combinatie van twee nog misten en dat ik de speler ben die dat hopelijk kan toevoegen aan de ploeg."