Seizoensrevelatie ziet minpunt: "Misschien daar hele week op trainen"

STVV is met 7 op 12 aan het seizoen begonnen. Het speelde bovendien ook oprecht goed voetbal. Daar zijn verschillende ploegen het over eens. Maar er is ook een minpunt.

"STVV was vorig seizoen een heel defensieve ploeg, maar dit seizoen is het helemaal anders", was Hein Vanhaezebrouck vol lof. Zijn team raakte niet verder dan 2-2 tegen STVV.

"Het zijn veel jonge jongens die erin zijn gebracht en die het heel goed doen. Een heel sterk team, leuk om naar te kijken."

© photonews

"We willen graag de bal hebben en ons voetbal spelen", pikte ook coach Thorsten Fink van de Kanaries in. Al zag ook hij wel het ferme minpunt: de stilstaande fases.

Ook tegen Gent slikte het twee keer een doelpunt daarop: "Misschien moeten we de hele week daarop trainen? Al de rest liep wel."

Analyseren

Bruno Godeau (ex-Gent, nu kapitein bij STVV) zag het ook met lede ogen aan: "Het is onverklaarbaar, we moeten dat analyseren."

"Natuurlijk is Gent ook gewoon goed op stilstaande fases, maar het is aan ons om het in de volgende wedstrijden tegen te gaan. We moeten er misschien iets op vinden."