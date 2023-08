Ambras tussen STVV en Standard: "Ronduit laakbare beslissing"

Het zit erop tussen Standard en STVV. Die eersten kregen van de burgerlijke rechtbank gelijk in de zaak rond doelman Lucas Pirard, die in 2019 door STVV aan Waasland-Beveren werd verkocht. Nu moeten de Truienaars nog 462.500 euro betalen aan de Rouches.

Vreemde zaak... STVV verkocht Pirard, maar vergat daarbij dat Standard een voorkooprecht had. Dus eisten de Luikenaars 800.000 euro van STVV, terwijl Pirard slechts voor 125.000 euro verkocht werd. Het BAS besliste eerst dat Standard daar geen recht op had, maar de burgerlijke rechtbank vond dat Standard wel recht in zijn schoenen stond en de helft van de geëiste 800.000 euro mocht vorderen.

Bij STVV gaan ze daar uiteraard niet mee akkoord. “In het contract van Lucas Pirard stond een uitzonderlijke clausule, die dateerde van voor de periode waarin wij aan boord waren”, duidt sportief verantwoordelijke Andre Pinto in HBvL.

“Na de klacht van Standard gaf de Arbitragecommissie van de Betaalde Sportbeoefenaar STVV gelijk. We vinden het dan ook vreemd dat de rechtbank van eerste aanleg in Brussel nu een beslissing neemt die hier helemaal haaks op staat.”

Daarnaast lijkt de som overdreven gezien het transferbedrag. “Het bedrag ligt vele keren hoger dan de transfersom van 125.000 euro”, stelt Pinto vast. “Dit is dus een ronduit laakbare beslissing."