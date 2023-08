Wat een goal in de Conference League doet: "Als hij bij Anderlecht speelde..."

KAA Gent won donderdag met 2-0 van Apoel Nicosia. Malick Fofana scoorde het eerste doelpunt voor de Buffalo's in de play-offs van de Conference League.

Met een 2-0-bonus trekt KAA Gent volgende week naar Cyprus om tegen Apoel Nicosia een plaatsje in de groepsfase van de Conference League af te dwingen.

Geen goals van Gift Orban en Hugo Cuypers voor de Buffalo’s, maar wel eentje van Malick Fofana. Andrew Hjulsager stak alvast de loftrompet op over zijn ploegmaat.

“Hij is mentaal sterk. Hij zal nooit hoog van de toren blazen. Hij is zoals je een jonge speler wil zien”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Uit het niets begint Hjulsager ook over de Rode Duivels. “Ik weet niet of Malick nu al bij de Belgische nationale ploeg zou spelen indien hij bij Anderlecht speelde. Maar misschien zou hij wel meer aandacht trekken.”

Zijn profiel is alvast niet breed gezaaid bij KAA Gent. “Wij hebben vooral jongens die het van hun passing moeten hebben. Hij kan voor ons een match met een individuele flits beslissen en zo hebben we er niet veel.”