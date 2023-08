Tweede keer, goede keer: KV Kortrijk staat op het punt om overgenomen te worden

Na de mislukte overname van de Kaminski Groep, lijkt KV Kortrijk haar nieuwe eigenaars te kennen. En dat is welgekomen.

Want volgens Het Nieuwsblad staat het Burnley FC van Vincent Kompany op het punt om de West-Vlaamse club over te nemen. Gisteren was er een delegatie van de Engelse club aanwezig in het Guldensporenstadion. De overname zou in een afrondende fase zitten.

Tweede keer, goede keer dus. Want de Engelse promovendus toonde enkele maanden geleden al concrete interesse in KV Kortrijk, dat besloot om met de Kaminski Groep in zee te gaan. Een miskleun zo bleek, want van een overname kwam er finaal niks in huis.

En zo wordt Burnley dan toch de nieuwe eigenaar van De Kerels. Ook Beerschot was een optie voor The Clarets, maar de Antwerpse club zag het niet zitten om nog eens in een consortium van clubs verzeild te geraken. Op dit moment is Beerschot in handen van Sheffield United.