TEAM VAN DE WEEK: Duidelijke uitblinkers bij Cercle en KV Mechelen, jonge middenvelder bevestigt bij Anderlecht

Wat onthouden we van (de deels afgewerkte) speeldag 5 in de Jupiler Pro League? Dat Alan Minda misschien wel de seizoensrevelatie kan worden, Théo Leoni die bevestigt bij Anderlecht en Patrick Plücke die met 3 assists een groot aandeel had in de Mechelse remonte.

Doelman

Met enkele belangrijke reddingen hield Warleson Cercle Brugge vooral in de eerste helft recht tegen STVV. De Braziliaanse doelman pakte al zijn derde clean sheet met De Vereniging, en is met amper 2 tegendoelpunten in 5 speeldagen de minst gepasseerde doelman in de competitie op dit moment.

Sterke Vertonghen, knappe assist Sardella

In de verdediging zijn er 2 plaatsen weggelegd voor Anderlecht. Jan Vertonghen toonde zich wederom een echte leider in de verdediging en speelde een zeer degelijke wedstrijd tegen Charleroi. Daarnaast was ook Killian Sardella een van de betere bij paars-wit en bekroonde zijn wedstrijd met een knappe assist.

Aan de overzijde krijgt Stelios Andreou (Charleroi) een plaats in onze verdediging van de week, die tekende voor de gelijkmaker tegen Anderlecht. Afsluiten doen we met Joao Silva, die met Kortrijk niet al te veel problemen kende tegen Standard en Wilfried Kanga en Denis Dragus uit de wedstrijd hield.

© photonews

Op het middenveld zijn er twee duidelijke uitblinkers. Théo Leoni bevestigde opnieuw bij Anderlecht en bekroonde zijn sterke prestatie tegen Charleroi met een enig mooie krulbal. Naast Leoni lijkt Alan Minda een van de revelaties te worden van de Jupiler Pro League. Bij het tweede doelpunt van Cercle deed hij de verdedigers van STVV verbleken met een prachtige passeerbeweging en dito assist.

Daarnaast krijgt ook de overmijdelijke Rob Schoofs, die wederom erg bepalend was bij KV Mechelen met onder meer de aansluitingstreffer na slim terugkoppen van Patrick Pflücke, een plek in het middenveld van de week.

Mechelse flankaanvallers

De Mechelse flanken Patrick Plücke (op rechts) en Nikola Storm (op links) waren eveneens zeer bepalend in de remonte van KV Mechelen tegen Westerlo. Vooral die eerste heeft er met 3 assists in ongeveer een half uur tijd een quasi perfecte invalbeurt opzitten. Ook Storm toonde zich enorm bedrijving op links met enkele snedige acties, maar was met onder meer een bal op de paal en een bal in het zijnet erg ongelukkig.

Spits van de week? Die eer gaat naar Kevin Denkey. Ook Lion Lauberbach maakte daarop aanspraak, maar de 22-jarige Denkey toonde dat hij ten opzichte van vorig jaar nog stappen heeft gezet als balvaste targetspits, die zijn ploeg en andere aanvallers rond hem beter doet voetballen. Tekende met misschien wel het simpelste doelpunt uit zijn carrière voor de 0-2 tegen STVV.