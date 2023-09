Done deal: Belgisch team gaat Europa in met nóg een extra international

Union SG zag heel wat spelers de club verlaten. Toch blijft de ploeg het goed doen in de Jupiler Pro League. Het mag de Europa League in én heeft nog een extra speler weten in te lijven.

Union SG wist deze week Lugano opzij te zetten in de Europa League met een ploeg dat bijna helemaal anders is dan dat van vorig seizoen. Met Alexander Blessin is er een nieuwe coach, in alle linies zijn er ook nieuwe spelers.

En ook op Transfer Deadline Day blijven ze zich roeren. Deze keer voor een nieuwe spits die ze weten weg te plukken uit Ecuador. En hij zal ook meteen voor heel wat seizoenen in de Belgische hoofdstad gaan verblijven.

This is quite a story. 🇪🇨



Striker Kevin Rodriguez joins Union SG on a 4+1-year deal.



¡Bienvenido, Kevin! pic.twitter.com/rBAo8jtSyk — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 1, 2023

Kevin Rodriguez is een 23-jarige international uit Ecuador. Hij komt over van Independiente del Valle en tekende een contract voor vier seizoenen. In het contract is er ook nog een optie op een vijfde seizoen opgenomen.

De Ecuaodoriaanse spits verzamelde al vijf caps voor zijn land. Hij scoorde al drie doelpunten in twaalf wedstrijden in zijn land dit seizoen en heeft volgens Transfermarkt een transferwaarde van een half miljoen euro.