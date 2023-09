Strijd tegen de klok: KRC Genk is absolute sterkhouder kwijt

Mike Trésor Ndayishimiye en Burnley FC? Het wordt een strijd tegen de klok. Maar er lijkt toch eindelijk witte rook op komst in het dossier.

De deal was al eventjes in kannen en kruiken. KRC Genk verhuurt Mike Trésor aan het Burnley van Vincent Kompany, volgende zomer wordt hij dan verplicht aangekocht voor een dikke twintig miljoen euro.

En ook Trésor zelf leek lange tijd overtuigd. Donderdag kwam er even een kink in de kabel, omdat de spelmaker twijfelde of de spelstijl van Burnley en Kompany wel bij hem zou passen. Maar King Kompany kon hem overtuigen.

Strijd tegen de klok

Vrijdagvoormiddag begonnen de medische testen bij Burnley, ook bij Genk bevestigden ze dat de speler onderweg was naar Engeland om er een contract te gaan tekenen. Al blijft het voorlopig nog afwachten.

The Athletic meldt dat de deal rond is en nog voor de transferdeadline zal worden getekend. In Engeland hebben ze nog een uurtje langer de tijd dan in andere Europese landen, maar om 1 uur Belgische tijd moet het papierwerk wel klaar zijn. Een strijd tegen de klok dus.