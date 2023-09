Steven Defour over Radja Nainggolan: "Hij wou in Jupiler Pro League aan de slag, maar..."

In een recent interview sprak Steven Defour over zijn hechte vriendschap met Radja Nainggolan. Defour deed ook een straffe onthulling over de ex-Rode Duivel.

Zo vertelde Steven Defour aan RTBF dat hij nog veel contact heeft met Radja Nainggolan. "Radja en ik hebben vaak contact, omdat we elkaar altijd erg leuk hebben gevonden." Hij onthulde daarna ook dat Nainggolan bijna een transfer naar KV Mechelen beet had. "Hij was geïnteresseerd om naar Mechelen te komen, maar uiteindelijk ging het niet door, om financiële redenen... en andere redenen waar ik het hier niet over wil hebben." Nainggolan speelde de voorbije twee seizoenen bij Antwerp. Vorig jaar vertrok hij al wel in de winter terug naar het Italiaanse SPAL. Hier speelde hij tien wedstrijden. Nu zit hij sinds het einde van het seizoen nog steeds zonder club. Eerder liet de voormalige Rode Duivel al weten dat hij nog wel wat te bieden heeft aan het voetbal.