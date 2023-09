Zeer veel ambities in Challenger Pro League: diverse clubs doen deze bijzondere zaken op slotdag zomermercato

De transferdeadline komt steeds dichterbij in België. Heel wat ploegen hebben op de slotdag toch nog wel een dealtje links of rechts weten te halen.

Naast onder meer Antwerp, Westerlo en Cercle Brugge waren er nog veel meer teams die op de slotdag van de transfermercato een deal wilden slaan. En daarbij werden hier en daar ook kosten noch moeite gespaard.

Lommel haalde een 17-jarig toptalent in huis. De leider in de Challenger Pro League wil met Danny McGrath nog meer ambitie laten zien. De 17-jarige middenvelder komt over van Bohemians en tekende een contract voor drie seizoenen.

Cercle Brugge van zijn kant deed Lucca Lucker van de hand. Hij zal aan de slag gaan bij Club Luik, ook al in de Challenger Pro League.

Zakaria Atteri komt dan weer over van reeksgenoot Dender, ook al naar RFC Liège. En zo is er ook in 1B dit jaar heel wat ambitie tot op de laatste dag van de zomermercato.

Cercle Brugge vond een akkoord met RFC Liège met betrekking tot de definitieve overgang van linksachter Lucca Lucker (22).



Cercle bedankt Lucca Lucker en wenst hem veel succes toe in z’n verdere carrière! 🟢⚫️



🔗: https://t.co/ylmYfJXY4y pic.twitter.com/WmZ1yu7HfC — Cercle Brugge (@cercleofficial) September 6, 2023

KV Oostende van zijn kant heeft Massimo Decoene ingelijfd. De speler wordt voor een jaartje gehuurd van KV Kortrijk.