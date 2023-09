Jan Vertonghen spreekt klare taal over vraag naar terugkeer van Toby Alderweireld bij Duivels

De Rode Duivels blijven als ploeg altijd maar onder vuur liggen. Na het WK in Qatar werd geroepen om verjonging, maar nu is alweer iets anders te horen.

Na de wedstrijd tegen Azerbeidzjan was te horen dat Toby Alderweireld zou moeten terugkeren bij de nationale ploeg, al zal dat ook veel te maken hebben met het feit dat hij bij VTM in de studio zat tijdens de live-uitzending van de wedstrijd van zaterdag.

Jan Vertonghen vindt het raar dat daarover gesproken wordt. “Ik vind het een beetje raar want een jaar geleden waren we nog te oud. Ik zeg daar verder niets over want dat is niet fair ten opzichte van de spelers die er nu zijn. We mogen niet gaan vergelijken”, klinkt het op de persconferentie.

“Kompany maar ook Witsel, Hazard, De Bruyne,... die mag je niet vergelijken met de huidige generatie. Kompany is bij voorbeeld de beste verdediger waar ik ooit mee speelde. De jonge spelers maken fouten en zolang ze daaruit leren, is het goed. Die vorige generatie was op zijn positie de beste op zijn wereld. Daarmee vergelijken is niet fair.”