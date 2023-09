Alderweireld laat zich uit over terugkeer bij Rode Duivels én over maatje Vertonghen: "Anders stopt hij nooit"

Jan Vertonghen speelt vanavond zijn 150ste interland voor België. Een kaap die niemand voor hem ooit nam. Maatje Toby Alderweireld is intussen al een jaar gestopt als international, maar de roep om hem terug te halen, is luid.

Alderweireld is de man die in het voetbalwereldje Vertonghen het best kent. Hij weet hoe trots hij is op die records. En wat de nationale ploeg voor hem betekent. "De Rode Duivels zijn zijn lange leven, zegt Alderweireld. Hij wordt daar oprecht gelukkig en ik vind dat fantastisch om te zien", aldus Alderweireld in HLN.

De sterkhouder van Antwerp weet ook dat Vertonghen zelf zijn afscheid niet gaat aankondigen. "Ze gaan hem echt van dat veld moeten sleuren, anders stopt hij nooit. Zolang hij dit niveau blijft halen, is er geen reden om te stoppen en is het de juiste keuze om verder te doen."

En zijn eigen afscheid? Zou hij daar nog op terugkomen? "Kriebelen doet het altijd als het op de nationale ploeg aankomt, maar soms moet je ook moeilijke beslissingen maken. We zien wel dat de toekomst brengt."