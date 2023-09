Felice Mazzu haalt nu al uit naar het publiek van Club Brugge

Zaterdag speelt Sporting Charleroi op bezoek bij Club Brugge. Geen gemakkelijke opdracht voor Felice Mazzu en zijn spelers

Sporting Charleroi wist dit seizoen nog niet te winnen. Ze pakten vier keer een gelijkspel. Met een verplaatsing naar Club Brugge wacht Felice Mazzu en zijn ploeg dan ook een heel moeilijke opdracht om iets te rapen.

De trainer van de Carolo’s is alvast scherp voor zijn tegenstander. “Het is vooral een verhaal van transfers en investeringen”, vertelt hij. “Zij kunnen het veroorloven van afwezigen te hebben. We weten dat we tegen één van de beste ploegen uit het land spelen.”

Felice Mazzu haalt uit naar publiek van Club Brugge

Mazzu verwacht vooral veel druk van blauwzwart, maar ook veel verticaal spel via de flanken. Maar er is nog iets waar de coach van Charleroi enorm voor vreest tijdens deze wedstrijd van zaterdagavond.

“Het publiek zal druk zetten op de scheidsrechter en proberen de ref van dienst te destabiliseren”, besluit Mazzu met wel heel erg klare taal.