18-jarig talent uit verliezend team eist de spotlights op en is grootste uitblinker van de week

Bij Voetbalkrant gingen we op zoek naar de 11 beste spelers van speeldag zeven in de Jupiler Pro League. We krijgen deze week een mooie mix van topclubs en de 'kleinere' clubs.

Doelman

In doel hebben we Simon Mignolet staan. Hij vermeed de 2-3 tegen Charleroi door drie goede reddingen en hield Club Brugge recht. Het was een moeilijke keuze, want ook Maarten Vandevoordt speelde een geweldige partij tegen Union SG en hield zo voor de vierde keer op zes wedstrijden zijn doel schoon.

Verdediging

In de verdediging zien we allereerst Brandon Mechele verschijnen. Die was belangrijk door de 2-2 te scoren, en haalde ook nog een bal van de lijn. Van RWDM komt Luis Segovia erbij. Hij deed uitstekend verdedigend werk en scoorde. Ook Daiki Hashioka van STVV komt bij de verdediging, hij rukte veel mee op naar voor en scoorde op een belangrijk moment. Dion De Neve van kortrijk wordt ook gekozen.

Middenveld

In het middenveld zien we Théo Leoni verschijnen. Hij was bij Anderlecht de enige speler op niveau. Ook Arthur Vermeeren maakte opnieuw indruk tegen KVC Westerlo. Van Union SG zien we Noah Sadiki, die voor ons de grootste uitblinker van de week was.

De Brusselaars verloren wel met 0-2, maar de uitblinker liep echter bij Union. Sadiki speelde de pannen van het dak als verdedigende middenvelder. Acties, infiltraties, recuperaties...

Aanval

In de aanval was het moeilijk om een linksvoor te kiezen. Arbnor Muja is er als sterkste uitgekomen. Hij maakte een geweldige invalbeurt waar niets op viel aan te merken tegen Westerlo. Hij was ook goed voor een mooie assist en een doelpunt. Ook trapte hij een geplaatst schot op de paal.

Op rechts kiezen we voor Joseph Paintsil. Hij blijkt onmisbaar voor KRC Genk en kon Andi Zeqiri bedienen voor zijn eerste doelpunt voor de club. Ook Jarne Steuckers van STVV speelde sterk en leverde twee assists af.

Antonio Nusa is de laatste aanvaller. Die was na een geweldige interlandbreak weer van levensbelang voor Club Brugge en scoorde de 3-2.

Het elftal in zijn volle glorie ziet er als volgt uit: