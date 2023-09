Meteen na de pandoering tegen Antwerp: Absolute topper neemt besluit over toekomst en is miljard euro waard

De jeugd van FC Barcelona is een kweekvijver voor talent en deze moeten ze ook langer aan zich binden om uit de financiële malaise te komen. Twee dagen na de pandoering tegen Antwerp is er alvast nieuws over Alejandro Baldé.

Zaakwaarnemer Jorge Mendes had de voorbije jaren de druk op Barcelona opgevoerd in de onderhandelingen over een nieuw contract voor Alejandro Baldé. Uit het aanbod van de Spaanse topclub moest blijken dat Baldé in een rijtje gezien wordt met andere toptalenten Pedri en Gavi volgens Mendes.

Er was heel wat interesse in de speler, zeker vanuit de Premier League. Nu is er alvast een overeenkomst gevonden die aan alle verwachtingen moet gaan voldoen. Daarmee blijft de linksback meteen tot 2028 in Catalonië.

Tenzij er ploegen zijn die hem willen komen losweken. Maar die zullen dan ook heel veel geld moeten komen spenderen. Net als in het contract van Gavi is er een clausule opgenomen van ... een miljard euro. Enkel voor de absolute superrijken dus.