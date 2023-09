Het hooliganisme is terug van nooit echt weggeweest: Supportersgeweld bij matchen van Genk, Brugge en Antwerp

De eerste Europese speeldag van het seizoen is afgerond. De Belgische clubs hebben voor degelijke resultaten gezorgd, al was er ook wel iets anders dat opviel deze speeldag.

Zo werden er erg veel gevallen van supportersgeweld gemeld. Hooligans van Antwerp lieten zich gelden in Barcelona. Hier kwam het tot schermutselingen tussen een aantal meegereisde supporters en de politie.

19/09/2023 Champions League. Barcelona🇪🇸 - Antwerp🇧🇪.

Spanish police at their best again vs Antwerp + Willem II🇳🇱... pic.twitter.com/rqVEA1LWTz — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) September 21, 2023

Maar ook donderdag zagen we opnieuw supportersgeweld, en dit keer in België zelfs. Zo kwam het tot een confrontatie tussen een groep Genk-supporters en meegereisde Fiorentina-fans. Er werden zo'n 100 fans van Fiorentina opgepakt al voor de wedstrijd, waardoor ze de wedstrijd moesten missen.

In Brugge marcheerden zo'n 1.500 Turkse supporters door de binnenstad. Dit verliep redelijk rustig, al werden 27 fans hier bestuurlijk aangehouden. Na de wedstrijd waren er enkele Club-supporters die de Turkse VIP's gingen opwachten. In 2015 vielen er al eens twee gewonden toen Club oog in oog stond met Besiktas.

Als we op Twitter gaan rondkijken, zien we dat het er in heel wat andere Europese wedstrijden ook zo aan toe ging, en vaak nog erger. De afgelopen weken kwam het zelfs vaak tot confrontaties in binnenlandse duels rondom Europa. Ook in Frankrijk en in Nederland. Vaak wordt er ook afgesproken tussen enkele hooligans om voor de wedstrijd te vechten.

Het hooliganisme en supportersgeweld was er altijd al, alleen komt het nu meer aan het licht. Ook omdat het supportersgeweld steeds vaker naar de binnenstad trekt. Een eenvoudige oplossing om te voorkomen is er ook niet. Identificatie blijft een probleem.

We mogen dus niet vergeten dat het hooliganisme zich niet enkel in het stadion afspeelt. De bossen en straten in de buurt worden vaak ook als 'arena' gebruikt. Er zijn psychologen die geloven dat dit zelfs positief kan zijn, wanneer het ver van het grote publiek gebeurt.

Uiteindelijk kan je het niet onder stoelen of banken steken, het is en blijft een probleem. De overheid en de clubs dienen samen te zitten om het hooliganisme verder te bestrijden, zodat het voetbal minder als een uitlaat voor agressie wordt bekeken.