Dit is volgens De Vlieger enige juiste oplossing voor probleem Anderlecht

Anderlecht zit met een doelmannenprobleem sinds de komst van Kasper Schmeichel. Om iedereen tevreden te houden, ziet Geert De Vlieger maar één oplossing.

De ex-Anderlechtkeeper maakte in 1998 een soortgelijke situatie mee met Filip De Wilde. Hij ziet hoe paars-wit maar één optie heeft. "Iedereen weet dat Schmeichel zal spelen. Het lijkt me logisch dat Dupé in januari zal vertrekken. Houd hem dan ook niet tegen. Anderlecht heeft deze problematische situatie zelf op onhandige wijze gecreëerd, het is dus aan de club om ze op te lossen", vertelt hij aan La Dernière Heure.

Want anders komen de Brusselaars volgens hem met een serieus probleem te zitten. "Dit is een situatie die energie vreet, aandacht trekt en vroeg of laat zal ontploffen. Je dreigt nu met drie ontevreden keepers achter te blijven."

Anderlecht haalde met Maxime Dupé eerder al een betrouwbaar sluitstuk binnen. De Vlieger vindt de situatie die Anderlecht gecreëerd heeft dan ook onbegrijpelijk. "Ze noemden Schmeichel een opportuniteit, maar die term wordt te makkelijk gebruikt. Intussen hebben ze vooral chaos gecreëerd waar er vrede heerste."