Marlon Fossey baalt enorm na gelijkspel tegen Westerlo: "Geen gewonnen punt, maar twee punten verloren"

Standard kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen KVC Westerlo. Marlon Fossey begon opnieuw op rechts en deelde zijn frustratie na de wedstrijd. Standard had deze wedstrijd moeten winnen, maar heeft nog steeds moeite om echte kansen te creëren.

"Het stoort iedereen omdat we duidelijk de betere ploeg waren. We hadden balbezit, maar we slaagden er niet in om onze tegenstanders genoeg in gevaar te brengen. Het zijn duidelijk twee verloren punten en geen gewonnen punt," betreurde Marlon Fossey na afloop.

Ook vrijdag was het in de laatste 30 meter dat Standard alles weggooide en precisie in de laatste pass miste. "We misten de laatste aanraking, de laatste beslissing in het strafschopgebied. Zij hadden alle spelers achter de bal en wij drukten hard, wat ons balbezit opleverde. Maar de laatste acties waren gewoon niet goed," vervolgt de Amerikaanse full-back.

Positief is dat Arnaud Bodart niet meer achterom moest kijken en zijn doel schoonhield. "Ik denk niet dat ze kansen creëerden, wat positief is om mee te nemen uit de wedstrijd. Maar gezien de posities van beide teams en het spel, hadden we moeten winnen. Het enige wat we nu kunnen doen, is ons concentreren op Leuven."

"De coach vertelde ons dat als we een doelpunt zouden maken, de mening over de wedstrijd zou veranderen. Iedereen zou blij zijn geweest als we met 1-0 hadden gewonnen met hetzelfde spel. Maar omdat we niet hebben gescoord, kunnen mensen zeggen dat het geen goede prestatie was. Het bewijst voor ons dat we echt niet veel missen."