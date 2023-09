🎥 "Ze eisen meer geld, maar het niveau blijft beschamend": arbitrage krijgt er opnieuw van langs na dubieuze beslissingen in Gent - Eupen

Er was weer heel wat te doen over de spelleiding in KAA Gent - KAS Eupen. Eerst was er streng rood voor Gift Orban, daarna een vederlichte penalty voor de Buffalo's.

Zowel coach Florian Kohfeldt van Eupen als Hein Vanhaezebrouck reageerden HIER al op de strafschopfase. En er valt wel heel veel te vertellen over de hele zaak, zo ook op de sociale media en zeker als je de beelden bekijkt.

🟥 | Gift Orban excuseert zich bij de KAA Gent-aanhang. 👋 #GNTEUP pic.twitter.com/KeYgPGkjSt — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) September 24, 2023

Over beide fasen lopen de meningen alvast enorm uiteen. Ook over de rode kaart van Gift Orban viel er overigens wel te vertellen. Zo was Hein Vanhaezebrouck enorm duidelijk over de zaak en vond het dus geen rode kaart.

"En dan vallen we met tien ... Ik vind het een te zware sanctie voor een duw. Ze zitten elkaar een beetje te duwen en hij duwt zich af. Tegenstander laat zich meteen vallen, dat hoort erbij zeker? Er had wel eens naar de beelden mogen gekeken worden op zijn minst."

Ook op de sociale media waren er reacties in allerlei richtingen. En wat is uw mening? We vragen er graag naar in de reacties.

Toch vreemd he..

Scheids ziet het niet, kijkt naar de kronkelende speler en geeft rood. Geloof ook niet dat de assistenten het gezien hebben.

Ik spreek me dan nog niet uit of rood hier correct is of niet... — Kevin (@baeyens_kevin) September 24, 2023

Een Gift vol domheid. — Kjell Lanoye (@KjellLanoye) September 24, 2023

Duidelijk compensatie voor de rode kaart van Orban. Boterberg geeft zijn boterbriefje af in deze wedstrijd… — Agnetha (@AgnethaHeirman) September 24, 2023