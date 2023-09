Alderweireld heeft duidelijke boodschap over missers van Janssen

Royal Antwerp FC speelde 0-0 gelijk tegen RWDM. Met twee gemiste penalty's van Vincent Janssen had de ploeg van Mark van Bommel nochtans kansen om te winnen.

Het werd een baalavond voor Royal Antwerp FC tegen RWDM, enkele dagen na de afstraffing door FC Barcelona in de Champions League.

“Als je thuis twee penalty’s krijgt, dan moet je gewoon winnen”, analyseerde kapitein Toby Alderweireld bij Gazet van Antwerpen. “Verder creëerden we na de rust genoeg kansen om een doelpunt te maken. Daarvan moest er altijd eentje in.”

Nochtans was de eerste helft helemaal niet goed. “RWDM speelde in een 5-4-1, zonder offensieve intenties. Dan moet je geduldig blijven en wachten op je kans.”

Na de rust kwamen er twee strafschoppen. Twee keer ook ging Vincent Janssen in de fout en zo bleef het een scoreloos gelijkspel voor The Great Old.

“Zuur voor hem, maar dat is voetbal. Of ik er met hem al over gesproken heb? Neen, ik denk dat hij het zelf wel voelt... Anderzijds: Vincent heeft al genoeg belangrijke penalty’s voor ons gemaakt.”