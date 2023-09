KAA Gent geeft toe en zal belangrijke pion missen tegen Antwerp

Hein Vanhaezebrouck moet het morgen in de topper tegen Antwerp stellen zonder Gift Orban. De Buffalo's hebben immers beslist geen beroep aan te tekenen tegen zijn schorsing.

Orban kreeg zondag rood in de wedstrijd tegen Eupen. Hij duwde Rune Paeshuyse tegen de grond en Vanhaezebrouck had daar na de match wel het een en ander over te zeggen. Er werd dan ook gedacht dat Gent beroep ging aantekenen, maar dat gebeurt dus niet.

Het bondsparket stelde een schorsing voor van 1 match effectief en 1 met uitstel. Gent liet vandaag weten dat het dat voorstel aanvaardt. Met de boete van 1.500 euro erbij.

Dat betekent dat Orban tegen Antwerp geschorst is. "Het is zijn eerste rode kaart in 57 profwedstrijden", pleitte Gent. Daarom dat het bondsparket ook de minimumstraf vorderde.