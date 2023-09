De verloren zoon kijkt voor het eerst sinds terugkeer bij KVM topploeg in de ogen: "Of Antwerp geen geheimen kent?"

Een affiche KVM - Antwerp is altijd de moeite waard. Dat het de eerste ontmoeting met een topploeg is voor Elias Cobbaut sinds zijn terugkeer op het oude nest, geeft het een extra pigment.

Voetbalkrant had een exclusief gesprek met de man die vorig weekend voor het eerst sinds 2018 Achter de Kazerne opnieuw een geel-rood shirt aantrok. "Het voelt nog altijd vertrouwd aan, met veel familie en vrienden bij het thuispubliek. Dat is toch iets anders. Ik had hen graag een overwinning gegund. Dat is spijtig genoeg niet gelukt."

"Ik hoop dat er tegen Antwerp iets meer in zit", richt de Parma-huurling de blik vooruit naar het treffen met de landskampioen. "Het is niet alleen voor mij iets om naar uit te kijken, maar voor de hele ploeg. Het is altijd welkom om zo'n wedstrijd te spelen. Een beladen affiche, waarschijnlijk een vol huis."

Dit zijn de wedstrijden waar je voor op het veld wil staan

"Dat zijn de wedstrijden waar je voor op het veld wil staan", weet Cobbaut. "Eigenlijk ben ik de Belgische competitie in Italië niet in mindere mate gaan volgen. Ik heb bijna elke wedstrijd van Mechelen gezien dit seizoen. Ik ken ook nog spelers uit de competitie en het is altijd fijn om hen bezig te zien. Ik heb het zeker gevolgd."

"Of ook Antwerp geen geheimen voor mij kent (lacht)? Iedereen ziet Antwerp bezig natuurlijk, nu ook in de Champions League. Ik denk dat iedereen naar Barcelona - Antwerp heeft gekeken. Antwerp is een heel volwassen ploeg met heel veel kwaliteiten. Het zal een beladen, leuke wedstrijd worden", voorspelt Cobbaut.