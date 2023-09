Sven Jaecques geeft fans van Antwerp goed nieuws over het duo Mark Van Bommel en Marc Overmars

Sven Jaecques schoof aan bij de podcast van MIDMID. Hij vertelde over de toekomst van Marc Overmars en Mark Van Bommel. Eén van hen ziet hij alvast langer op Antwerp blijven.

Sven Jaecques, General Manager bij Antwerp, sprak in de podcast van MIDMID honderduit over zijn jaren bij Antwerp. Natuurlijk kwam de passage van Luciano D'Onofrio aan bod. Dat kan u HIER lezen.

De grote successen werden echter gehaald onder het duo Mark (Van Bommel) en Marc (Overmars). Al blijft het afwachten of Antwerp beide kan houden.

"Als je kijkt naar Mark, wat hij gedaan heeft vorig jaar en met zijn internationale uitstraling. Dan is het niet onrealistisch dat er een ploeg uit een grotere competitie aanklopt", is Sven Jaecques realistisch.

"Je kan dan wel zeggen we gaan er alles aandoen om hem te houden binnen de budgettaire mogelijkheden van Antwerp dan zeg je "Ja!". Als deze club echter zowel sportief als financieel hoger aangeschreven staat dan moet je realistisch zijn. Alles heeft een prijs!", beseft hij.

Van Bommel heeft bij Antwerp nog een contract tot medio 2025.

"Bij Marc Overmars ligt dit anders. Ik denk dat we Marc wel hebben kunnen overtuigen om de komende drie/vier jaar bij Antwerp te blijven. Om zo deel uit te maken van ons project.", komt Sven Jaecques met goed nieuws.

"Hij geeft aan dat ook te willen en de overeenkomst die we met elkaar hebben opgesteld is ook zo dat dit perfect mogelijk is. Daar ga ik vanuit dat dit toch voor langere periode kan zijn", klinkt het hoopvol.