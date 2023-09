Marc Brys zag een OH Leuven met twee gezichten: "En dan scoort de godvergeten Kamal Sowah"

Na een 7/9 moest OH Leuven het onderspit delven tegen Standard in het eigen King Power stadion. Daardoor is OH Leuven teruggezakt naar de 13e plaats, goed voor een virtueel ticket voor de play downs.

Het is een lastig seizoen voor OH Leuven dat na 9 speeldagen ook nog maar 9 punten heeft kunnen sprokkelen. Na overwinningen tegen Kortrijk en Mechelen leek de trein vertrokken te zijn maar nu lijken de Leuvenaars terug naar af te zijn gegaan.

Zwakke eerste helft

Dat werd duidelijk in een zwakke eerste helft tegen Standard. "We waren veel te onrustig en konden amper combineren terwijl er wel mensen beschikbaar waren", klinkt het achteraf bij trainer Marc Brys. "We gaven een aantal kansen weg maar die goal viel vooral ongelukkig na een misverstand achterin tussen Pletinckx en Prévot."

Betere tweede helft

Na de rust kwam de thuisploeg met een andere mentaliteit uit de kleedkamer. "Daar zagen we meer het OHL dat we willen zien met begeestering, drive en de wil om een resultaat te behalen. Zeker na het doelpunt was de driver er om de wedstrijd naar ons toe te trekken."

En toch viel het doelpunt aan de andere kant van de "Godvergeten Kamal Sowah", dixit Marc Brys. "We hebben onze kansen niet gepakt na de 1-1 want dat verdienden we wel na die tweede helft. De reactie van de spelers deed deugd. Ze hebben hun ware gelaat laten zien en dat geeft moet om de volgende match tegen Cercle Brugge aan te vatten", blikt Brys al even vooruit.