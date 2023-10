René Vandereycken duidt het échte probleem van Antwerp aan

Al vier matchen scoort Royal Antwerp FC niet. Maar de reden moet je volgens René Vandereycken niet bij Vincent Janssen zoeken.

KV Mechelen en Royal Antwerp FC brachten een aangename wedstrijd op het veld, alleen was het jammer dat er geen doelpunten vielen.

“Voor de neutrale toeschouwer was het niet spectaculair genoeg wat het gevaar in de zestien meter betrof”, zegt René Vandereycken in Het Nieuwsblad. “Heel veel kansen waren er toch niet. De balcirculatie, met Keita en Vermeeren op het middenveld, was wel weer goed en Antwerp was dominant maar dat verwacht je ook van hen.”

Niet veel op het spel van Antwerp aan te merken, al liep het in de zestien niet zoals het zou moeten zijn. En dat is niet de schuld van Vincent Janssen.

De offensieve flankspelers van Antwerp, Kerk en Muja, hebben maar bij momenten voor gevaar gezorgd. Niet genoeg als je weet wat hun kwaliteiten zijn. Janssen werkt heel hard, maar als ze hem niet op de juiste manier bedienen wordt het wel heel moeilijk voor hem om te scoren.”

“Qua scorend vermogen is Antwerp voor een groot deel afhankelijk van Janssen. Ze kunnen niet zonder hem. De andere offensieve spelers hebben hun aandeel wel in het veldspel, maar op het einde van het seizoen gaan zij niet tussen de topschutters staan.”