Vanhaezebrouck klopt zich heel hard op de borst: "Dejaegere, Samoise, Doku, Amuzu..."

Hein Vanhaezebrouck heeft met Malick Fofana alweer een toppertje gelanceerd. De coach van de Buffalo's heeft al verschillende keren jong talent hun eerste kans gegeven. En daar is hij ook trots op.

Vanhaezebrouck heeft bij Kortrijk, Genk en Anderlecht net hetzelfde gedaan. "Ik heb overal waar ik werkte diezelfde lijn doorgetrokken. Hier heb ik ook nog Louis Verstraete en Louis De Smet in het elftal gezet", somt hij op in Het Nieuwsblad.

"Ook voor Hannes Van der Bruggen heb ik geknokt. In Matisse Samoise geloofde men ook niet. Het hangt ook af van de coach. Sommige trainers hebben daar geen goesting in en anderen werken graag met jongeren.”

Hij is terecht fier op de speelkansen die hij de jonge talenten gaf. "Thibault De Smet is ondertussen toch maar mooi een absolute titularis bij Reims, toch een subtopper in Frankrijk. Brecht Dejaegere heb ik ook gebracht in Kortrijk en die scoort nu zelfs ook met de hiel. Salah speelt nu bij een subtopper in Frankrijk."

Bij Anderlecht moest hij er noodgedwongen een pak ineens brengen. "Daarnaast heb je jongens zoals Doku, Amuzu, Saelemaekers, Bornauw met wie ik heb samengewerkt. Dat is wel niet alleen de verdienste van de hoofdcoach. Er werken heel veel mensen mee in de begeleiding van zulke spelers. Sommigen bracht ik waarin niet iedereen geloofde.”