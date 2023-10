Johan Boskamp houdt zijn hart vast voor ontvangst van Deila op Sclessin

Vanmiddag spelen Standard en Club Brugge tegen elkaar. Het wordt een wedstrijd met veel extra bodems.

Carl Hoefkens versus Ronny Deila. De twee trainers stonden vorig seizoen nog bij de andere ploeg langs de lijn. Vooral Ronny Deila mag zich aan een warm onthaal verwachten.

De Noor bleef maar ontkennen dat er contact was met Club Brugge, om uiteindelijk dan toch naar het Jan Breydelstadion te vertrekken. En dat zijn ze op Sclessin zeker nog niet vergeten.

Ook analist Johan Boskamp is ervan overtuigd dat de trainer van Club Brugge een bijzonder warme ontvangst te wachten staat.

“Dat gaat vonken geven. In Luik lachen ze niet met dat soort zaken. Ik hoop alleen dat ze het een beetje beschaafd houden. Hem uitschelden voor rotte vis moet kunnen, maar wansmakelijke tifo's zoals die met Defour zijn een brug te ver”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Ze moeten ook niet te kleinzerig doen. In 2006 zijn ze zelf Defour voor een appel en een ei komen oppikken bij Genk. Dat was toen ook niet bepaald netjes. Zo zie je maar dat niemand heiliger is dan de paus. Zeker niet in het voetbal.”