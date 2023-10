Van Bommel dacht nog niet aan doemscenario na vroege achterstand tegen Eupen: "Werd niet onrustig"

Na een reeks van gelijke spelen in de competitie heeft Antwerp nog eens de smaak van de overwinning kunnen proeven. Tegen Eupen werd er met 4-1 gewonnen.

Na enkele minuten had Vincent Janssen de openingsgoal al aan zijn linkervoet maar de Nederlander besloot over. Aan de overkant miste Nuhu niet waardoor Antwerp al vroeg op achterstand kwam. Na de Europese blamage tegen Shakhtar en de mindere vorm in de competitie was dat wel even slikken voor de regerende landskampioen. Maar niet veel later werd er orde op zaken gezet.

"0-0 en goed spelen? Dat rijmt niet"

"En ik maakte me ook geen zorgen na die 0-1", vertelt Mark Van Bommel na de wedstrijd. "We hadden daarvoor al kansen gekregen om te scoren en we zaten goed in de wedstrijd, ookal was het ons eerste tegendoelpunt van de competitie op de Bosuil, notabene ons eerste tegendoelpunt dat niet uit een stilstaande fase komt", klinkt het.

"Dat is de voorbije weken regelmatig geweest maar na een gelijkspel klinkt dat anders. Goed spelen en driemaal 0-0 spelen, dat rijmt niet. Woensdag hebben we drie punten weggegooid, vandaag hebben we goed gereageerd. We hebben 4 keer gescoord maar dat hadden er dubbel zo veel kunnen zijn met onze mooie uitgespeelde kansen", denkt de Nederlandse trainer van Antwerp.

Slecht tussenrapport

Tussen de twee interlandbreaks door heeft Antwerp 7 partijen gespeeld het rapport is niet bepaald goed: twee overwinningen, drie gelijke spelen en twee nederlagen (in de Champions League).

"Daarover kan ik niet tevreden zijn", is Van Bommel streng. "In de Champions League hebben we drie punten te weinig en in de competitie minstens 4",