Karel Geraerts gooit twee bommetjes in de richting van Union SG

Karel Geraerts werd vandaag voorgesteld bij Schalke 04. Een stevige verandering ten opzichte van Union SG.

Van een Belgische topclub naar Schalke 04, op dit moment een degradatieploeg in de tweede Bundesliga. En toch is Karel Geraerts blij met zijn nieuwe uitdaging.

Alles is er van een andere grootteorde, zo beseft ook Geraerts als hij zag hoe er tegen Hertha Berlijn maar liefst 63.000 toeschouwers in het stadion zaten.

“Dit is een stap vooruit”, gooide Geraerts een eerste bommetje in de richting van Union SG. Er waren contacten met KV Kortrijk en een Turkse ploeg, maar Schalke 04 is wat anders. “Het gevoel zit goed.”

“Ik keek als jonge gast regelmatig naar Schalke - er speelden hier veel Belgen. Die UEFA Cup-winst in 1997 met Wilmots: gewéldig. Toen Schalke contact opnam, had ik er meteen zin in”, klonk het nog op de persconferentie.

Geraerts moet nog op zoek naar een nieuwe assistent voor bij de Duitse club. Daarvoor kijkt hij ook in de richting van Union SG. Volgens Het Nieuwsblad is Tim Smolders in beeld om onze landgenoot te vergezellen.