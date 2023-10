Anderlecht en Union titelkandidaten? "Er is één man bij paars-wit waar ik geen vertrouwen in heb"

Union voert het klassement momenteel aan en Anderlecht volgt op de voet. De twee Brusselse ploegen hebben natuurlijk een heel ander recent verleden. Union was er al twee keer dichtbij, Anderlecht komt van ver terug. Voor Nordin Jbari zijn ze beide niet de grootste titelkandidaten.

Jbari heeft zijn twijfels bij Union, die hij wel heel sterk acht, maar op de lange termijn ziet terugvallen. "Union kan iedereen ambeteren, maar het zijn de intenties waar ze in vastlopen", zegt hij bij La Meuse. "De hele club blijft maar praten over play-off 1 terwijl ze al twee keer dicht bij de titel waren."

Naarmate de competitie vordert, ziet hij hen dan ook de rol lossen. "Er is een verlangen naar continuïteit na het vertrek van veel sterkhouders, maar er is een gebrek aan sterke mannen als Teddy Teuma."

Bij Anderlecht heeft hij dan weer weinig vertrouwen in de coach. "Wat Anderlecht betreft, is er één persoon waar ik weinig vertrouwen in heb: Brian Riemer. De kern waarover hij beschikt is indrukwekkend, maar hoe zal hij omgaan met de concurrentie? En zal hij er in de beslissende fase van de competitie in slagen antwoorden te vinden?"