Nieuwe exotische uitdaging voor Anderlecht-legende

Tweede ervaring als hoofdtrainer voor Bertrand Crasson. De voormalige rechtsback van Anderlecht is de nieuwe T1 bij de Indonesische club PSS Sleman.

Een paar maanden geleden begon Bertrand Crasson aan een nieuw avontuur als assistent-trainer bij PSS Sleman, een club in de hoogste afdeling van Indonesië. Dit is zijn tweede ervaring in Azië, na een periode van zes jaar bij FC Police Tero in Thailand.

Gisteren werd de man met 413 wedstrijden en 6 titels bij Anderlecht gepromoveerd tot T1 bij Sleman na het vertrek van de hoofdtrainer.

Voor Bertrand Crasson wordt dit zijn tweede periode als hoofdtrainer na 21 wedstrijden op de bank te hebben gezeten bij het Luxemburgse Dudelange, waaronder zes wedstrijden in de groepsfase van de Europa League 2018/2019.