Lior Refaelov wijst de media terecht en zet de puntjes op de i

Lior Refaelov is een naam als een klok in België. Hij schuwt dan ook niet om zijn mening te verkondigen en legt een verpletterende verantwoordelijkheid bij de media.

Een monument in de Jupiler Pro League

Lior Refaelov speelde in totaal 12 jaar in België. De Israëlische spelverdeler kwam achtereenvolgens uit voor Club Brugge, Antwerp en Anderlecht. Met een goedgevulde prijzenkast, Gouden Schoen, twee landstitels, twee Croky Cups en twee Supercups, verliet hij deze zomer België om terug te keren naar de club waar het voor hem allemaal begon. Namelijk Maccabi Haifa in zijn thuisland Israël.

Gouden hart

Sinds vorige zaterdag is Israël in schok en Refaelov probeert zijn duit in het zakje te doen om zijn landgenoten te ondersteunen. Zo zamelt hij geld in om een vernielde kibboets terug opnieuw op te bouwen. Tegelijkertijd legt hij ook een verpletterende verantwoordelijkheid bij de media.

Veeg uit de pan naar de media

Op zijn Instagram Stories zette Refaelov de volgende boodschap. "Feitencheck in plaats van alleen de krantenkoppen te halen! Mijn vrouw en mijn drie kinderen wonen in België! Ze zouden op 24 januari met mij meegaan naar Israël. Onnodig te zeggen dat zij het meest dierbare voor mij zijn. Om bij hen en aan hun zijde te zijn terwijl wij Joden een van de moeilijkste tijden sinds de Holocaust meemaken! Ik zeg tegen de journalisten dat jullie een grote verantwoordelijkheid hebben voor de eenwording en verdeling van de mensen. Wees wijs... Elk woord heeft een enorm gewicht in deze moeilijke dagen die we doormaken."