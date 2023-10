Gilles De Bilde komt met scherpe politieke uitspraak in De Afspraak, sociale media gaan helemaal los

De terreur in Brussel maandagavond waarbij twee Zweedse supporters werden doodgeschoten heeft er de hele week op ingehakt. Gilles De Bilde nam daarbij een aantal verrassende standpunten in.

Gilles De Bilde was op maandagavond in het stadion voor VTM, later op de week dook hij op in de studio's van de VRT. Daar was hij te gast in De Afspraak om er te praten over de beleving in en rond het stadion.

De analist en ex-voetballer liet het echter ook niet liggen om met een aantal ferme overtuigingen te komen. Daarbij ging hij in de clinch met onder meer minister Annelies Verlinden.

"In feite is er sinds 2016 weinig veranderd", klonk het onder meer. De Bilde becijferde ook nog dat als er ongeveer 200.000 illegalen in ons land verblijven en er 1% daarvan mogelijk kan radicaliseren, we een groot probleem hebben.

Sommigen geven hem gelijk in zijn politieke uitspraak over de problemen waar ons land nu al enkele jaren aan het kampen is. Vele anderen vinden het dan weer erg bizar dat De Bilde in een programma als De Afspraak dergelijke dingen kan en mag orakelen.

Pijnlijke eindconclusie van Gilles De Bilde in @deafspraaktv: ´Tot 200.000 illegalen, misschien 1% hiervan echt gevaarlijk en we staan niet echt verder dan in 2016.' @AnneliesVl kreeg (gelukkig?) geen recht meer op repliek. — FD62626 (@fd62626) October 17, 2023

@deafspraaktv . Gilles de Bilde slaat de nagel op de kop en zorgt voor een mooie afsluiter. "Ten opzichte van 2016 is er niets veranderd". We staan waar we toen stonden. Vivaldi=stilstand=achteruitgang. — Marc (@Marc21267) October 17, 2023

Dat Gilles De Bilde daar verschijnt? Het niveau is nu onder NUL! — Joost Vervloesem (@Joost41945110) October 17, 2023

Damn die laatste opmerking van Gilles de Bilde. Rap afronden!!! — Franky whut (@polskymijnolsky) October 17, 2023

Bij de afspraak weten ze het echt niet meer. Gilles De Bilde als gast!!!!! — Paul Catteeuw (@paulcatteeuw) October 17, 2023